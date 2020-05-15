Belgrad Kalesi'nde antrenman

THY Euroleague'de mücadele eden Kızılyıldız, Belgrad Kalesi'nde açık havada çalışıyor.

Belgrad Kalesi'nde antrenman
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15 Mayıs 2020 08:31
Sırbistan'ın ünlü kulüplerinden Kızılyıldız'da basketbol takımı antrenmanlarını temiz havada yapıyor. THY Euroleague'de de mücadele eden kırmızı-beyazlı takım, Belgrad Kalesi'nde açık havada çalışıyor. Salona kapanmayan oyuncular, kalenin içerisinde özel yapılan ve standart ölçülerde olan basketbol sahasında idmanlarını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 gündür devam eden çalışmalar, Doğu Roma döneminden kalan tarihi kale etrafında ilginç bir görüntü veriyor.



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