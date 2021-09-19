Belgrad derbisinde kazanan çıkmadı

Belgrad derbisinde Partizan ve Kızılyıldız yenişemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Belgrad derbisinde kazanan çıkmadı
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19 Eylül 2021 23:46
Sırbistan'ın köklü kulüpleri Partizan ve Kızılyıldız'ın 165'inci kez karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Partizan, 36. dakikada Bibras Natcho'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, Kızılyıldız 83. dakikada Aleksandar Katai ile beraberliği yakaladı.

Müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonuçla Partizan 22 puanla liderliğini korurken, Kızılyıldız 20 puanla ikinci sırada yer aldı.

 


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