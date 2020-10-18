Belgrad derbisinde kazanan çıkmadı

Sırbistan'ın köklü kulüpleri Partizan ile Kızılyıldız'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 berabere tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Belgrad derbisinde kazanan çıkmadı
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18 Ekim 2020 20:43
Sırbistan'ın köklü kulüpleri Partizan ile Kızılyıldız'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 berabere tamamlandı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 11. haftasında Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Partizan'ın golünü 5. dakikada Filip Stevanovic atarken, Kızılyıldız'ın golünü 75. dakikada Aleksandar Katai penaltıdan kaydetti.

Bu beraberliğin ardından Kızılyıldız puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü, Partizan ise 23 puanla ikinci sırada yer aldı.

 



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