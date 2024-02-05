Belgrad'da Nemanja Bjelica'ya saldırı

Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcularından Nemanja Bjelica, ülkesi Sırbistan'ın başkentinde bir saldırıya uğradı.Belgrad'da bir çocuk parkında yaşanan saldırıda, ailesi ile vakit geçiren Nemanja Bjelica'nın üzerine bir makas ile saldıran saldırgan polis tarafından güçlükle durduruldu.Saldırganın yıldız oyuncuya saldırma sebebi bilinmezken, saldırı esnasındaşeklinde tehdit savurduğu görüldü.Polisin olayı kontrol altına alması sonrası Nemanja Bjelica, saldırıdan hasar almadan kurtuldu.Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Kızılyıldız'a transfer olan 35 yaşındaki Bjelica, sakatlık sorunları sebebiyle henüz parkeye çıkamadı.