Belçika'ya Berke Özer damgası

Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan genç kaleci Berke Özer, Lommel deplasmanındaki 10 kurtarışıyla beğenileri topladı.

Belçika'ya Berke Özer damgası
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19 Ekim 2020 10:44
Belçika 2.Lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Berke Özer, Lommel deplasmanındaki performansıyla haftaya damgasını vurdu.

20 yaşındaki file bekçisi kalesinde 1 gol görmesine rağmen tam 10 kurtarışa imza atarak takımının 1 puana uzanmasını sağladı.

Berke, geride kalan 4 haftada sadece 1 gol yedi. Lommel karşısında Westerlo'nun tek golünü atan isim de Başakşehir'den kiralanan Atabey Çiçek oldu.



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