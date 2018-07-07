Belçika'nın yıldızı De Bruyne'dan Brezilya maçı yorumu; "Kazanamıyorduk..."

Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Belçika'da Kevin de Bruyne ve Thibaut Courtois, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın yıldızları Thibaut Courtois ve Kevin de Bruyne, Brezilya'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. İşte De Bruyne ve Courtois'nın açıklamaları;

BRUYNE: "ÖZEL BİR MAÇTI"

"Bizim için çok özel bir maçtı. Çok uzun zamandır büyük takımlar karşısında galibiyet alamamıştık. Takımda bu sezon 60-70 maça ulaşan oyuncuların sayısı çok. Bir sonraki maça hazır olmaya çalışacağız"

"İLK YARIDA ÇOK İYİYDİK"

"Taktik olarak değişiklikler yaptık. İlk yarı çok iyi oynadık ve çok fazla fırsat yarattık. İkinci yarıda daha farklı oynadık ve Brezilya daha iyiydi. Son 15 dakika karakter testi yaptık ve sonunda maçı kazandık"

"FRANSA OLAĞANÜSTÜ.."

"Şimdi turnuvadaki bir diğer olağanüstü takım olan Fransa ile karşılaşacağız. Zaten Dünya Kupası'nda yarı final oynuyorsanız zayıf bir rakiple karşılaşma ihtimaliniz yok. Onlarla eşit bir şansa sahibiz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

COURTOIS: "BUGÜN GÖSTERDİM"

"Bu sene haksız bir şekilde eleştirildim. Bugün neden burada olduğumu gösterdim. Çok mutluyum"

 

 

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2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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