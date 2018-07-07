Belçika'nın hocası Roberto Martinez'in Brezilya itirafı; "Tarih yazıyoruz"

Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Brezilya'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İlk yarıda bulduğu gollerle Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, tarih yazdıklarını söyledi.

İşte Roberto Martinez'in maç sonu değerlendirmesi;

Tarih yazıyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Brezilya'yı Dünya Kupası'nda yendik ve eledik! Bunu herkes bir anı olarak saklayacak. Bundan sonrası için daha fazla enerjiye ihtiyacımız var.

Brezilya'yı geçen Belçika yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaşacak.



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