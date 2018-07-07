Belçika'nın hocası Roberto Martinez'in Brezilya itirafı; "Tarih yazıyoruz"

Belçika'nın teknik direktörü2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.İlk yarıda bulduğu gollerle Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, tarih yazdıklarını söyledi.Tarih yazıyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Brezilya'yı Dünya Kupası'nda yendik ve eledik! Bunu herkes bir anı olarak saklayacak. Bundan sonrası için daha fazla enerjiye ihtiyacımız var.Brezilya'yı geçen Belçika yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaşacak.