Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman, Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'ı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca Belçika, Japonya ve İtalya liglerinde oynayan tecrübeli oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren turuncu beyazlı formayı giyecek." ifadesi kullanıldı.



Yeni takım arkadaşlarıyla tanışacağı için heyecanlı olduğunu kaydeden Heyrman, "Türkiye'de ve Eczacıbaşı VitrA'da oynamak benim için bir onur. Takım arkadaşlarımla sahada yaşayacağımız her andan keyif almak ve hep birlikte yeni başarıları kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Eczacıbaşı ailesine, bütün ekibimize ve taraftarlarımıza selamlarımı iletiyorum." sözleriyle görüşlerini aktardı.



Profesyonel kariyerine 2009'da Belçika'nın Asterix Kieldrecht ekibinde başlayan 27 yaşındaki Heyrman sırasıyla, Dresdner (2012-2013), Liu Jo Modena (2013-2016), River Volley Piacenza (2016-2018), Hitachi Rivale (2018-2019) ve Saugella Monza (2019-2021) takımlarında forma giymişti. Heyrman, geçen sezon Saugella Monza ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



Aynı zamanda Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan orta oyuncu, genç milli takımıyla 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.



