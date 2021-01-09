Devre arasında kadrosunu bir kaliteli stoperle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak Club Brugge forması giyen Simon Deli gelmişti.



29 yaşındaki Fildişi Sahill stoper için için Fenerbahçe'den bir teklif geldiği iddia edilirken, bu durum Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'e de soruldu.



AYRILIĞA AÇIK KAPI BIRAKTI



Sint-Truiden maçı öncesi konuşan teknik direktör Philippe Clement, "Herkesi takımda tutmayı tercih ederim, ancak gerçeklik bize böyle bir şeyin her zaman mümkün olmadığını öğretti. Hem oyuncunun hem de kulübün kabul etmek isteyeceği bir teklif değerlendirilebilir. Böyle olmazsa birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



2.5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ



Club Brugge, Deli'yi 2019'un yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro karşılığında Slavia Prag'dan kadrosuna katmıştı. Bu sezon ligde 13 maça çıkan Deli, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Brugge kariyerinde ise toplam 60 maçta forma giydi, 4 kez ağları havalandırdı



Geçtiğimiz sezon Brugge'ün değişilmez isimlerinden olan Deli'nin yerine yeni bir transfer yapılması bekleniyor ancak kulübü ise bonservisini düşürmek istemiyor.



