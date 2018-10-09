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Belçika'da ezeli rakiplerinin maçı için duyuru!

Belçika Ligi takımlarından Cercle Brugge, ezeli rakipleri Club Brugge'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçı öncesinde ilginç bir duyuru yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Belçika'da ezeli rakiplerinin maçı için duyuru!
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09 Ekim 2018 16:51
Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile taraftarlarına seslendi.

Cercle Brugge'dan yapılan açıklamada ezeli rakipleri Club Brugge'un Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Belçika'da karşılaşacağı ve Monaco deplasman tribününden bilet alıp Club Brugge karşısında Monaco'nun desteklenmesi istendi.

1470 BELÇİKALI, MONACO'YU DESTEKLEYECEK

Deplasman tribünü için 1470 bilet ayrıldığını hatırlatan Cercle Brugge, tam zamanında statta olunmasını istedi.

Brugge şehrinin iki takımı, iki hafta önce Belçika Ligi'nde karşılaşmış, Club Brugge sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

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