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Belçika, yeni hoca için ilan açtı!

Belçika Futbol Federasyonu, Roberto Martinez'in görevden ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü için ilan açtı.

Belçika, yeni hoca için ilan açtı!
2022 Katar Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruptan çıkamayan Belçika, yeni teknik direktörünü arıyor.

Belçika Futbol Federasyonu, Dünya Kupası görevi sona eren Roberto Martinez'in ardından yeni teknik direktör için ilan açtı ve başvuruları kabul edeceğini açıkladı.

Verilen ilanda, "Kazanmayı bilen, uluslararası yüksek deneyime sahip ve üst düzey futbolcularla kazanma alışkanlığına sahip bir taktik uzmanı" arandığı kaydedildi.

Belçika Futbol Federasyonu'nun açtığı ilan için başvurular, 10 Ocak 2023'e kadar kabul edilecek. Federasyon, başvurular arasından seçim yapacak.

İşte Belçika'nın iş ilanında verdiği yeni teknik direktörde olmasını beklediği özellikler;

-Prezentabl
-Kazanmayı bilen
-Uluslararası deneyimi olan
-Yıldızlarla takım çalışması yapabilen
-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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