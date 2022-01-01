Belçika ve Inter'de Lukaku şoku! Batshuayi'ye gün doğdu

Inter, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarına başladı.



Son 16'ya katılmaya şimdiden hak kazanan Inter, bugün sabah yapılan atrenmanda şok bir sakatlıkla sarsıldı. İtalyan devinin Belçikalı yıldızı çalışmayı yarıda bıraktı.



Inter'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sol hamstringinde zorlanma olduğu ve durumunun bir-iki gün içinde netleşeceği ifade edildi.



DÜNYA KUPASINI KAÇIRACAK İDDİASI



Sport Italia'da yer alan haberlere göre, Romelu Lukaku 2023'ten önce sahalara dönemeyecek. Böyle bir durumda Belçika Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'na en önemli yıldızı olmadan gitmek durumunda kalacak.



Deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Inter, ligde ise Pazar günü Juventus ile kozlarını paylaşacak.



BATSHUAYI'YE GÜN DOĞDU!



Sezon başında Fenerbahçe 'nin Chelsea'de kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterebilir.



Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Belçika Milli Takımı'nda Lukaku'nun üç hafta sonra başlayacak turnuvaya yetişmemesi halinde Fenerbahçeli yıldız takımın bir anda bir numaralı santrforu olabilir.



