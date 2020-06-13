Belçika ve Hollanda'dan 'ortak lig' geliyor!

Belçika ve Hollanda Futbol Federasyonları, Avrupa'nın en iyi 6. ligi olmak amacıyla "ortak bir lig" düzenleme planı yapıyor.



Belçika'dan HLN'nin haberine göre, iki ülkeden seçilecek en iyi takımlar artık bu yeni BeNeLiga'da mücadele edecek ve Belçika'dan 8, Hollanda'dan da 10 takım yer alacak.



34 hafta üzerinden yapılması planlanan ligin sonunda da Belçika'da olduğu gibi bir playoff sistemi uygulanmayacak.



Belçika'dna AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk ve Standard; Hollanda'dan da Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht ve Vitesse'nin projenin içinde yer alacağı belirtildi.



