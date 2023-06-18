Belçika ve Avusturya yenişemedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında Belçika kendi sahasında Avusturya ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Belçika ve Avusturya yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2023 23:39
Son güncelleme 18 Haziran 2023 00:27
Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında Belçika ile Avusturya karşı karşıya geldi. Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

21. dakikada Orel Mangala'nın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Belçika, 61. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. Golün ardından baskısını arttıran Belçika, bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Avusturya gruptaki puanını 7'ye yükseltirken zirvedeki yerini korudu. Belçika ise puanını 4 yaparak Avusturya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı. 

Belçika gruptaki bir sonraki maçında Estonya deplasmanına giderken, Avusturya sahasında İsveç'i konuk edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery