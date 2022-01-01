Belçika tur için Fas karşısında!

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında pazar günü Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek.



Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.



Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.



Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.



Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.



İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.



