Belçika teknik direktörü Martinez, Dünya Kupası 3.lüğü yorumu yaptı

2018 FIFA Dünya Kupası 3.'lük maçında İngiltere'yi Hazard ve Meunier'in golleriyle 2-0 geçerek Dünya 3.'sü olan Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez maç sonunda takımını değerlendirdi.



45 yaşındaki teknik adam oyuncularının maçı hak ettiğini dile getirdi ve, ''Bence bu oyuncular bunu hak ettiler. Yetenek sizi bir yere kadar götürür. Oyuncularım şunu gösterdi; takım olarak çalışmak ve istemenin önemini gösterdiler. Ülkelerini ve taraftarlarını gururlandırmak istediler.'' dedi.



Maç içerisinde oyuncularının yorulduğunu ancak daha fazla gol atabileceklerini ifade eden Martinez, ''Bacaklarımız yorulmaya başladığında maç zora girmeye başlıyor. İngiltere topla çok iyi oynayan bir takım. Belki daha fazla gol atabilirdik, 4-5 olabilirdi.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.



