Belçika son şampiyon Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Belçika ile Hollanda karşı karşıya geldi.



Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalışırken Belçika aradığı golü bulan taraf oldu. Sol çaprazda Meunier'den aldığı topu yaklaşık 20 metreden sert bir vuruşla ağlara gönderen Thorgan Hazard takımının ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.



İkinci yarıda Portekiz gol için baskı yaparken kalesinde de ciddi ataklar gördü. Belçika topu ayağında tutmaya çalışarak rakibinin gol bulmasını engellemeye çalışırken rakip kalede de hızlı hücumlarla ciddi çıkışlar yaptı. Özellikle son 10 dakikası büyük heyecan içinde geçen mücadelede Belçika sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Çeyrak finale yükseldi.



Bu sonuçla Belçika, Çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki mücadele 2 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.



