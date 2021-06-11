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Belçika - Rusya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Rusya karşı karşıya geliyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Belçika - Rusya maçı canlı olarak Tuttur'da
EURO 2020 B Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Belçika ile Rusya karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Belçika'nın maçı kazanmasına 1.62 oran verildi ve yıldızlar topluluğu Roberto Martinez'in öğrencileri favori gösterildi. Rusya 'nın galibiyetine ise 3,70'lik oran uygun görüldü. Beraberlik oranı 2,95 olarak belirlenirken 2,5 ALT oranı 1,61 iken 2,5 ÜST oranı ise 1,72 olarak oluştu.

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR?

Karşılaşma için açılan özel bahislerde Belçika forması giyen Romelu Lukaku'nun gol atmasına 2,03 oran açıklandı. Eden Hazard'ın gol atmasına 2,90, Rusya'dan Artem Dzyuba'nın olası golüne 2,65 ve Belçika'dan Kevin De Bruyne'un golüne 3,20 oran belirlendi.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Belçika ile Rusya'nın oynayacağı karşılaşmada kırmızı kart olur bahisine 3,65 oran olduğu açıklandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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