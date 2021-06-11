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Belçika - Portekiz maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 son 16 turunda Belçika ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Belçika - Portekiz maçı canlı olarak Tuttur'da
EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Belçika ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Belçika'nın galibiyetine 2,00 oran verilerek favori gösterildi. Son Avrupa Şampiyonu Portekiz'e 2,85 oran verilirken beraberlik oranı ise 2,80 olarak oluştu. Maçın 2,5 ALT oranı 1,60 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,82 olarak belirlendi.

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR?

Dev mücadele için açılan özel bahislerde Romelu Lukaku'nun gol atmasına 2,11 oran verilirken Cristiano Ronaldo'nun gol atmasına ise 2,23'lük oran uygun görüldü.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Belçika - Portekiz mücadelesi için açılan özel bahislerde Kırmızı kart olur seçeneğine 3,95'lik oran verildi.

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