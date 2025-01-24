Belçika'nın yeni tercihi: Rudi Garcia

Belçika Milli Futbol Takımı'nda Rudi Garcia dönemi başladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Belçika'nın yeni tercihi: Rudi Garcia
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24 Ocak 2025 15:37
Belçika Milli Futbol Takımı'nın başına Fransız teknik adam Rudi Garcia getirildi.

Belçika Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından Fransız teknik adamın bir fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, "Teknik direktörümüz Rudi Garcia" bilgisi verildi.

60 yaşındaki teknik adam, son olarak geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi çalıştırmıştı.

 
 
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