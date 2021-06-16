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Belçika'nın Kevin De Bruyne'si var!

Belçika, 1-0 geri düştüğü maçta Kevin de Bruyne'nin oyuna girmesiyle birlikte geri döndü ve 2-1 kazanarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Belçika'nın Kevin De Bruyne'si var!
EURO 2020 B Grubu ikinci maç gününde Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken'de oynanan mücadelede Belçika 2-1'lik skorla kazandı.

Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan B Grubu ikinci maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye baskılı başlayan Danimarka, 2. dakikada öne geçti. Belçika savunmasındaki Denayer'ın pas hatası sonucu topu kazanan Hojbjerg, pasını Poulsen'e aktardı. Poulsen, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yerden uzak direğe doğru çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu.

İki takımın oyuncuları, Danimarka'nın gruptaki ilk karşılaşmasında fenalaşan ve sağlık ekibinin yaptığı kalp masajıyla hayata dönen Eriksen için anlamlı bir davranışta bulundu.

Futbolcuların 10. dakikada topla oynamayı bırakması üzerine hakem Bjorn Kuipers maçı durdurdu. Stattaki herkes, Danimarka Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı giyen Eriksen'e bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde burnu kırıldığından beri sahalardan uzak kalan De Bruyne'ü ikinci yarıda oyuna aldı.

Belçika, 54. dakikada durumu 1-1 yaptı. Sağ kanattan atağı sürükleyen Lukaku, iki savunmacıyı geçerek ceza sahasına girdi ve De Bruyne'ü topla buluşturdu. Önünü boşaltan De Bruyne, pasını geriden gelen Thorgan Hazard'a attı. Hazard'a da topu ağlara göndermek kaldı.

İlk golün asistini yapan De Bruyne, 70. dakikada attığı golle Belçika'nın 2-1 öne geçmesini sağladı. Ceza sahasının önündeki pas trafiği sonrası Eden Hazard, topu atağa geriden destek veren De Bruyne'ün önüne bıraktı. De Bruyne, ceza yayının solundan yakın direğe doğru yaptığı vuruşla kaleci Schmeichel'ı avladı.

Danimarka, kalan sürede girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka Belçika'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Belçika 6 puanla gruptan çıkma yolunda büyük bir adım attı. Danimarka ise puanla tanışamadı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Belçika gruptaki son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Danimarka ise Rusya ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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