Belçika lider, Türkiye 38. oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.
Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti.
A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.
Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti.
A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1733
|-
|2
|Fransa
|1732
|-1
|3
|Brezilya
|1669
|-
|4
|Hırvatistan
|1635
|-
|5
|İngiltere
|1619
|+1
|6
|Uruguay
|1617
|-1
|7
|Portekiz
|1616
|-
|8
|İsviçre
|1598
|-
|9
|İspanya
|1594
|-
|10
|Danimarka
|1584
| -