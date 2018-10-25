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Belçika lider, Türkiye 38. oldu

Fransa'yı bir puanla geride bırakan Belçika, zirvenin yeni sahibi olurken, Türkiye 38. sıradaki yerini korudu

Kaynak: AA
Belçika lider, Türkiye 38. oldu
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25 Ekim 2018 13:21
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı. 

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti. 

Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti. 

A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1733      -
2 Fransa 1732     -1
3 Brezilya 1669      -
4 Hırvatistan 1635      -
5 İngiltere 1619     +1
6 Uruguay 1617      -1
7 Portekiz 1616     -
8 İsviçre 1598     -
9 İspanya 1594     -
10 Danimarka 1584      -
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