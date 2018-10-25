Belçika lider, Türkiye 38. oldu

Sıra Takım Puan Değişim 1 Belçika 1733 - 2 Fransa 1732 -1 3 Brezilya 1669 - 4 Hırvatistan 1635 - 5 İngiltere 1619 +1 6 Uruguay 1617 -1 7 Portekiz 1616 - 8 İsviçre 1598 - 9 İspanya 1594 - 10 Danimarka 1584 -





Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı.FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti.A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: