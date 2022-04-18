Belçika Kupası'nı Gent kazandı

Belçika Kupası'nda Gent, Anderlecht'i penaltılarda 4-3 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Haber; AA
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Belçika Kupası'nı Gent kazandı
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18 Nisan 2022 20:43
Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu yenerek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.

Başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Gent ile 9 şampiyonluğu bulunan Anderlecht karşılaştı.

Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Gent, 2010'dan bu yana ilk Belçika Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

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