Belçika - İzlanda maçında kazanan yok

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda Belçika ile İzlanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



İzlanda, Berglind Björg Thorvaldsdottir ile 50. dakikada öne geçerken, Belçika bu gole 67. dakikada penaltıdan Justine Vanhaevermaet ile karşılık verdi.



Öte yandan İzlanda'da golü atan Thorvaldsdottir, 33. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



B sonucun ardından iki takım da gruba bir puanla başladı. Grubun bir sonraki haftasında Belçika, Fransa ile karşılaşacak. İzlanda, İtalya ile kozlarını paylaşacak.





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