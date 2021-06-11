Belçika - İtalya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 Çeyrek final kapışmasında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İtalya'nın galibiyetine 2,09'luk oran verildi ve maçın favorisi olarak gösterildi. Belçika'nın kazanmasına ise 2,95'lik oran uygun görüldü, beraberliğe ise 2,75'lik oran verildi. 2,5 ALT oranı 1,46 olarak görülürken 2,13 ise 2,5 ÜST oranı olarak belirlendi. BELÇİKA - İTALYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Maç için açılan özel bahislerde Belçika'dan Romelu Lukaku'nun gol atmasına 2,40 oran verilirken Ciro Immobile'nin gol atmasına 2,40 oran verildi. Ayrıca Batshuayi'nin gol atmasına 3,15, Andrea Belotti'nin gol atmasına 2,95 ve Raspadori'nin gol atmasına 3,30'luk oran belirlendi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Belçika - İtalya maçında Kırmızı kart olur seçeneği için verilen oran 4,00 olarak belirlendi.İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!EURO 2020 KRALLARI YARIŞMASI!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!