Belçika ile Türkiye arasındaki makas açıldı!

Süper Lig'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerive, Belçika takımlarına karşı kötü bir sınav verdi.Beşiktaş'ın evinde Genk'e 4-2 yenilmesi şok etkisi yaratırken, F.Bahçe, Anderlecht'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İkinci maçların oynandığı haftada Akhisar, Standard Liege'e 2-1 yenilmişti.UEFA Ülkeler Sıralaması'nda rakibimiz olan ve 9.'luk koltuğu için mücadele ettiğimiz Belçika ekipleri, Türk takımlarıyla oynadıkları maçların yanı sıra gruplarda da çıkış yakalayınca sadece Türkiye'yle arayı açmakla kalmadı, önündeki Ukrayna'yı da yakaladı. 10'uncu Türkiye'nin Belçika ve Ukrayna ile arasında 4 bin 100 puan fark oluştu.Doğrudan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılım hakkını korumak için ilk 10'da tutunması gereken Türkiye, Hollanda'nın ise 3 bin 967 puan önünde yer alıyor. Türkiye'nin gelecek sezon rakibi olması beklenen Belçika ve Ukrayna'yla kapışabilmesi için gruplarda Belçika ekipleriyle oynayacağı rövanş maçları büyük önem taşıyor.*Fotoğraf Sabah'tan alınmıştır.