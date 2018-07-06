Belçika ile Japonya 6. kez karşı karşıya gelecek! Dünden bugüne...

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Belçika ile Japonya tarihlerindeki 6. maça çıkacak.



Rostov Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.



Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Rekabette Japonya önde



Belçika ile Japonya bugüne kadar biri resmi, 4'ü hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi.



Geride kalan 5 maçta Japonya 2 galibiyet alırken, Belçika 1 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sona erdi.



Japonya'nın attığı 9 gole, Belçika 5 golle karşılık verdi.



İlk maç 1999'da



İki ekip tarihlerinde ilk kez 3 Haziran 1999'da karşılaştı.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan hazırlık maçı 0-0 bitti.



Belçika'nın galibiyet özlemi son maçta dindi



Japonya ile Belçika son kez ise 14 Kasım 2017'de yine bir hazırlık mücadelesinde karşılaştı.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Bu sonuç, Belçika'nın Japonya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet olarak tarihe geçti.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Belçika'nın galibiyet golünü 72. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.



Belçika, rakibi karşısında bu maçtan önce oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet elde edememişti.



Belçika 45. maçında



13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 45. maçını oynayacak.



Avrupa ekibi geride kalan 44 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.



61 gol atan Belçika, kalesinde ise 68 gole engel olamadı.



Japonya 21. sınavında



6. Dünya Kupası'nı yaşayan Japonya ise şampiyona tarihindeki 21. maçına çıkıyor.



Asya ekibi, geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. 18 kez gol sevinci yaşayan Japonya, kalesinde ise 26 gol gördü.



Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayan Asya ekibi bu turnuvayla 3. kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı.



Japonya, Güney Kore ile 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nın son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.



