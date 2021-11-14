Belçika hata yapmadan Katar biletini aldı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Belçika, sahasında Estonya'yı konuk etti.



Stade Roi Baudouin'da oynanan maçu Belçika 3-1 kazandı ve liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.



Karşılaşmada Belçika'nın galibiyet gollerini 11. dakikada Benteke, 53'te Carrasco ve 74'te Thorghan Hazard kaydederken Estonya'nın 70'te Sorga ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.



Bu sonuçla Belçika 19 puana yükselerek liderliğini garantiledi ve 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma hakkını elde etti. Estonya ise 4 puanda kaldı.





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