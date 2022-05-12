Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Belçika, Gürcistan'ı uzatmada devirdi: 79-76

Belçika, Gürcistan'ı uzatmada devirdi: 79-76

EuroBasket A Grubu'nda Belçika, Gürcistan'ı 79-76 mağlup etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Belçika, normal süresi 70-70 berabere biten maçta Gürcistan'ı 79-76 yendi.

Gürcistan, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü İspanya ile yapacak. Belçika ise ikinci maçında aynı gün Karadağ ile karşılaşacak.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Belçika: Lecomte 10, De Zeeuw 8, Vanwijn 6, Bako 11, Obasohan 9, Gillet 6, Libert, Tumba 1, Mwena 14, Tabu 14

Gürcistan: McFadden 17, Tsintsadze 3, Mamukelashvili 18, Bitadze 14, Shermadini 4, Sanadze 5, Burjanadze 6, Jintcharadze 4, Andronikashvili 5, Bekauri

1. Periyot: 16-11

Devre: 38-32

3. Periyot: 58-51

Normal süre: 70-70

Beş faulle çıkan: 39.05 Mwena (Belçika)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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