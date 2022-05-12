Belçika, Gürcistan'ı uzatmada devirdi: 79-76

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Belçika, normal süresi 70-70 berabere biten maçta Gürcistan'ı 79-76 yendi.



Gürcistan, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü İspanya ile yapacak. Belçika ise ikinci maçında aynı gün Karadağ ile karşılaşacak.



Salon: Tiflis Arena



Hakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)



Belçika: Lecomte 10, De Zeeuw 8, Vanwijn 6, Bako 11, Obasohan 9, Gillet 6, Libert, Tumba 1, Mwena 14, Tabu 14



Gürcistan: McFadden 17, Tsintsadze 3, Mamukelashvili 18, Bitadze 14, Shermadini 4, Sanadze 5, Burjanadze 6, Jintcharadze 4, Andronikashvili 5, Bekauri



1. Periyot: 16-11



Devre: 38-32



3. Periyot: 58-51



Normal süre: 70-70



Beş faulle çıkan: 39.05 Mwena (Belçika)



