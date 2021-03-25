Belçika, Galler'i yıldızlarıyla tuş etti!

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Belçika, Galler'i ağırladı.



King Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Belçika'nın 3-1'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kevin de Bruyne, 28. dakikada Thorgan Hazard ve 73. dakikada Romelu Lukaku attı. Galler'in tek sayısını ise 10. dakikada Wilson kaydetti.



Bu sonucun ardından Belçika, 3 puanla 2. sırada yer aldı. Galler ise puansız olarak 4. sırada yer buldu.



Belçika, gelecek maç Çek Cumhuriyeti deplasmanına konuk olacak. Galler ise bay geçtikten sonra Çek Cumhuriyeti'ni ağırlayacak.



