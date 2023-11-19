Belçika evinde Lukaku'nun şovuyla kazandı

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Belçika evinde ağırladığı Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Belçika evinde Lukaku'nun şovuyla kazandı
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19 Kasım 2023 21:57
EURO 2024 Elemeleri F Grubu 8. hafta karşılaşmasında Belçika sahasında konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 17, 26, 30 ve 37. dakikalarda Romelu Lukaku ve 90. dakikada Leandro Torssard kaydetti.

Azerbaycan'da Eddy İsrafilov 24. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Belçika bu galibiyetle beraber puanını 20'ye yükseltip lider olarak EURO24'e katılırken, Azerbaycan ise 7 puanla grubu noktaladı.

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