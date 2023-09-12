Belçika evinde gol şov yaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Belçika, sahasında Estonya'yı 5-0 yendi.

, Fotoğraf; Imago
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Belçika evinde gol şov yaptı
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12 Eylül 2023 23:44
Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Belçika, sahasında Estonya'yı ağırladı.

King Baudouin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 5-0 kazanarak görkemli bir galibiyete imza attı.

Belçika'nın gol şovunu başlatan isim 4. dakikada Vertonghen olurken 18. dakikada Trossard farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.

İkinci yarıda bu kez Lukaku sahne alırken yıldız isim 56 ve 58. dakikalarda attığı gollerle skoru 4 farklı üstünlüğe taşıdı. Maçta son sözü ise 88. dakikada De Ketelaere söyledi ve maç 5-0 tamamlandı.

Bu sonuçla Belçika 13 puana yükselerek liderliğini sürdürdü, Estonya ise 1 puanda kaldı.

Belçika bir sonraki maçını Avusturya deplasmanında oynarken Estonya ise evinde Azerbaycan'ı ağırlayacak.

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