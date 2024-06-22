Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı!

Youri Tielemans ile 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Belçika'da Romelu Lukaku, karşılaşmanın 63. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Slovakya karşısında attığı 2 gol de iptal edilen Lukaku'nun EURO 2024'teki iptal olan gol sayısı 3 oldu.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık oynayan Denis Draguş 81 dakika sahada kaldı. Gaziantep FK'li Florin Nita maçta 90 dakika, Deian Sorescu ise 1 dakika görev aldı. Galatasaraylı Cicaldau süre almadı.

Bu skorla birlikte Belçika, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. İlk maçını kazanan Romanya 3 puanda kaldı. Grubun diğer ekipleri Slovakya ve Ukrayna'nında üçer puanı bulunuyor.

Grubun son maçlarında Belçika, Ukrayna ile karşılaşacak. Romanya ise Slovakya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.