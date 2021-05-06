Belçika devleri, Frey'in peşinde!

Michael Frey, kiralık olarak gittiği Waasland-Beveren'de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.



İsviçreli forvet, takımı sezonu sondan ikinci sırada tamamlamasına rağmen 31 resmi maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.



Belçika medyası, Anderlecht ve Genk'in Frey'i yakından takip ettiğini ve bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandıklarını yazdı.



Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki forveti 2018'de 2.65 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.



