Belçika devleri, Frey'in peşinde!

Sezon başında Fenerbahçe'den Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey'in talipleri artıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Belçika devleri, Frey'in peşinde!
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06 Mayıs 2021 12:13
Michael Frey, kiralık olarak gittiği Waasland-Beveren'de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

İsviçreli forvet, takımı sezonu sondan ikinci sırada tamamlamasına rağmen 31 resmi maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Belçika medyası, Anderlecht ve Genk'in Frey'i yakından takip ettiğini ve bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandıklarını yazdı.

Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki forveti 2018'de 2.65 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.



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