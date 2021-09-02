Belçika deplasmanda farka gitti

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Belçika, deplasmanda Estonya'yı 5-2 yendi.

, Fotoğraf; EPA
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Belçika deplasmanda farka gitti
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02 Eylül 2021 23:37
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Belçika, deplasmanda Estonya'ya konuk oldu.

A. Le Coq Arena'da oynanan karşılaşmayı Belçika 5-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Estonya'dan Kait gol perdesini açan isim olurken Belçika, 22'de Vanaken ve 29'da Lukaku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda Lukaku ve Witsel 52 ile 65'te attıkları gollerle skoru 4-1'e getirirken 76'da Foket'in golüyle Belçika skoru 5-1 yaptı. 83. dakikaya gelindiğinde Sorga Estonya'nın ikinci golünü atınca Belçika sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Belçika, grupta puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Estonya ise henüz puan alamadı.


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