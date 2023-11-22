Fenerbahçe'de ilk 11'de şans bulamayan ve ayrılığı gündeme gelen Belçikalı golcü Michy Batshuayi'ye bir darbe de Belçika Milli Takımı'ndan geldi.
Edin Dzeko'nun gösterdiği olağanüstü performans nedeniyle Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan golcüye Kırmızı Şeytanlar da sırtını döndü.
Belçika'nın eski teknik direktörü Rene Vandereycken, diğer Belçikalı oyuncuların formayı daha çok hak ettiğini söyledi. Roma'da oynayan Romelu Lukaku'nun formunu bulması ve Lois Openda'nın onun ilk yedeği pozisyonuna gelmesinde bu kararın etkili olduğu da belirtti. Belçika Milli Takımı'nın analistlerinin de raporunun bu şekilde olduğu öğrenildi.
"TROSSARD ALTERNATİF OLABİLİR"
Milli Takım eski teknik direktörü Rene Vandereycken, Michy Batshuayi konusundaki tavrını net şekilde ortaya koydu; "Bir yıl önce bunu asla söylemezdim ama şu anda başkalarının formayı daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Bu düşüncede olmamda, gol atamamasının pek bir etkisi yok ancak kendisi de Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçiriyor. Tedesco baskıyla, agresiflikle ve hızlı derinlikle oynamak istiyor; Batshuayi'de bunların hiçbiri yok. Ve Trossard yine de maç trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde Openda ve Lukaku'ya alternatif olabilir."
"BATSHUAYI'DEN İYİ HAZIRLANMIŞ"
Rene Vandereycken, Lois Openda'ya Belçika Milli Takımı'ndaki zayıf formuna rağmen daha çok güvendiğini söyledi. Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Club Brugge'ün eski forveti hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Lois Openda'nın hızı ve çevikliğiyle Avrupa Şampiyonası'nda Michy Batshuayi'den daha fazla kendisine özel hazırlanmış maçlara çıkacağını düşünüyorum. Kendi kulübünde elde ettiği başarılar er ya da geç milli takıma da olumlu bir şekilde yansıyacaktır."
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Batshuayi, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Edin Dzeko'nun gösterdiği olağanüstü performans nedeniyle Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan golcüye Kırmızı Şeytanlar da sırtını döndü.
Belçika'nın eski teknik direktörü Rene Vandereycken, diğer Belçikalı oyuncuların formayı daha çok hak ettiğini söyledi. Roma'da oynayan Romelu Lukaku'nun formunu bulması ve Lois Openda'nın onun ilk yedeği pozisyonuna gelmesinde bu kararın etkili olduğu da belirtti. Belçika Milli Takımı'nın analistlerinin de raporunun bu şekilde olduğu öğrenildi.
"TROSSARD ALTERNATİF OLABİLİR"
Milli Takım eski teknik direktörü Rene Vandereycken, Michy Batshuayi konusundaki tavrını net şekilde ortaya koydu; "Bir yıl önce bunu asla söylemezdim ama şu anda başkalarının formayı daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Bu düşüncede olmamda, gol atamamasının pek bir etkisi yok ancak kendisi de Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçiriyor. Tedesco baskıyla, agresiflikle ve hızlı derinlikle oynamak istiyor; Batshuayi'de bunların hiçbiri yok. Ve Trossard yine de maç trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde Openda ve Lukaku'ya alternatif olabilir."
"BATSHUAYI'DEN İYİ HAZIRLANMIŞ"
Rene Vandereycken, Lois Openda'ya Belçika Milli Takımı'ndaki zayıf formuna rağmen daha çok güvendiğini söyledi. Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Club Brugge'ün eski forveti hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Lois Openda'nın hızı ve çevikliğiyle Avrupa Şampiyonası'nda Michy Batshuayi'den daha fazla kendisine özel hazırlanmış maçlara çıkacağını düşünüyorum. Kendi kulübünde elde ettiği başarılar er ya da geç milli takıma da olumlu bir şekilde yansıyacaktır."
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Batshuayi, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.