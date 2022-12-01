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Belçika'da Martinez dönemi sona erdi!

Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan karşılaşmasının ardından istifa etti.

Belçika'da Martinez dönemi sona erdi!
Hırvatistan ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez istifa etti.

Martinez, yaptığı açıklamada, "Bu benim Belçika'da son maçımdı. Benim için duygusal bir an, devam edemem" diye konuştu.

49 yaşındaki teknik adam, sözlerini, "Oyunculara ve personele veda etti. Dünya Şampiyonu olsak bile yine gidecektim. Bu kararı, Dünya Kupası'ndan önce verdim" şeklinde tamamladı.

İspanyol teknik adam, 2016'dan bu yana Belçika Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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