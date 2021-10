Belçika'da korkunç tribün olayı: Kaleci artık duyamıyor!

Belçika Pro Lig'de oynanan Standard Liege - Oud-Heverlee Leuven maçında ev sahibi ekibin taraftarlarının sahaya havai fişek atması sonrası kaleci Rafael Romo işitme kaybı yaşadı.



Belçika basınına yansıyan haberde; Standard Liege kale arkası tribünlerinden tam Romo'nun yanına havai fişek atıldı. Fişeğin atılmasının ardından Romo bir anda kendini acıyla yere bıraktı. Kulaklarını tutan Romo, mücadelenin son saniyeleri olması nedeniyle maçı tamamladı.



MAÇTAN BU YANA DUYAMIYOR



OH Leuven kalecisi Romo'nun cumartesi akşamından bu yana hiç duyamadığı açıklandı.



OH Leuven Basın Sorumlusu Filip Van Doorslaer, "Romo için işitme hasarının kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını yeniden yapılacak uzman kontrolü sonrası öğreneceğiz. İşitme kaybı varsa bunu ne ölçüde geri alabileceğimizi de soracağız." dedi.



OH Leuven Teknik Direktörü Marc Brys, "Standard Liegeli taraftarların yaptığının affı yok. Ancak, bazı taraftarlarının sorumsuz davranışlarından ötürü Romo'dan özür dilemeye gelen ve onun durumuyla yakından ilgilenen Standard Liege başkanı Bruno Venanzi'nin jestini de takdir ediyoruz." dedi.



OLAY MAHKEMELERE TAŞINACAK



Maçın hakemi Kevin van Damme ve maç delegasyonunun raporlarından sonra OH Leuven kulübünün olayı mahkemelere taşıyacağı da duyuruldu.





İLGİLİ VİDEO