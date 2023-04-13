UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Gent ile West Ham United karşı karşıa geldi.
Gent Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
West Ham United, 45. dakikada Danny Ings ile öne geçti. Gent bu gole Hugo Cuypers ile karşılık verdi.
Yarı finale kalan takımı belirleyecek sonuç İngiltere'deki maçın ardından belli olacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.
Gent Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
West Ham United, 45. dakikada Danny Ings ile öne geçti. Gent bu gole Hugo Cuypers ile karşılık verdi.
Yarı finale kalan takımı belirleyecek sonuç İngiltere'deki maçın ardından belli olacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.
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