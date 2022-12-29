Fenerbahçe, Hatayspor'u 4 golle geçti ve maç fazlasıyla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden aldı. Sarı-Lacivertliler'in gollerinden biri ise Michy Batshuayi'den geldi. Ligde üç maç aradan sonra ağları sarsan Belçikalı golcü, toplamda ise Fenerbahçe forması altında 16. maçında 11'inci golünü kaydetti. Batshuayi'nin yükselen bu performansına Belçika basını da kayıtsız kalmadı.
Golcü futbolcuyu manşetlerine taşıyan basın, "Michy Batshuayi hala gol atıyor ve eski günlerine geri dönüyor" yorumlarını yaptı. "news.esuro.com" ise "Batman golü atınca Fenerbahçe kazanıyor" başlığını attı. Haberde; Fenerbahçe'nin liderliğe yükselmesine de vurgu yapıldı. Portekiz basını da Jorge Jesus'u ön plana çıkardı. "O Jogo", 'Jesus, Galatasaray'dan liderliği geri aldı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.
"KİNG ATTI, LİDER OLDU"
Norveç basınından "bt.no" ise; Fenerbahçe'nin galibiyetini Joshua King üzerinden gördü. Gazete haberinde; 'Joshua King attı, Fenerbahçe ligdeki liderliğini geri aldı' dedi. Haberin içeriğinde de golcü oyuncunun uzun süren sakatlığı sonrasında önce kupada sonra da ligde golle buluştuğunu yazıldı.
Golcü futbolcuyu manşetlerine taşıyan basın, "Michy Batshuayi hala gol atıyor ve eski günlerine geri dönüyor" yorumlarını yaptı. "news.esuro.com" ise "Batman golü atınca Fenerbahçe kazanıyor" başlığını attı. Haberde; Fenerbahçe'nin liderliğe yükselmesine de vurgu yapıldı. Portekiz basını da Jorge Jesus'u ön plana çıkardı. "O Jogo", 'Jesus, Galatasaray'dan liderliği geri aldı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.
"KİNG ATTI, LİDER OLDU"
Norveç basınından "bt.no" ise; Fenerbahçe'nin galibiyetini Joshua King üzerinden gördü. Gazete haberinde; 'Joshua King attı, Fenerbahçe ligdeki liderliğini geri aldı' dedi. Haberin içeriğinde de golcü oyuncunun uzun süren sakatlığı sonrasında önce kupada sonra da ligde golle buluştuğunu yazıldı.