Fenerbahçe, Hatayspor'u 4 golle geçti ve maç fazlasıyla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden aldı. Sarı-Lacivertliler'in gollerinden biri ise Michy Batshuayi'den geldi. Ligde üç maç aradan sonra ağları sarsan Belçikalı golcü, toplamda ise Fenerbahçe forması altında 16. maçında 11'inci golünü kaydetti. Batshuayi'nin yükselen bu performansına Belçika basını da kayıtsız kalmadı.Golcü futbolcuyu manşetlerine taşıyan basın,yorumlarını yaptı. "news.esuro.com" isebaşlığını attı. Haberde; Fenerbahçe'nin liderliğe yükselmesine de vurgu yapıldı. Portekiz basını da Jorge Jesus'u ön plana çıkardı. "O Jogo",manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.Norveç basınından "bt.no" ise; Fenerbahçe'nin galibiyetini Joshua King üzerinden gördü. Gazete haberinde;dedi. Haberin içeriğinde de golcü oyuncunun uzun süren sakatlığı sonrasında önce kupada sonra da ligde golle buluştuğunu yazıldı.