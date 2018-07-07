Belçika, Brezilya karşısında tarih yazdı! Avrupalılar kaldı...

İLK YARIDA BELÇİKA ŞOV YAPTI

NEYMAR ETKİSİZ KALDI

SADECE AVRUPALILAR KALDI

1 / 33 Brezilya - Belçika

Dünya Kupası'nda merakla beklenen çeyrek final eşleşmesinin galibi Belçika oldu! Çeyrek finalde Kazan şehrinde oynanan maçta, turnuvanın favorilerinden'yımağlup etti ve yarı finale yükseldi.İlk yarıda turnuva genelindeki en iyi performansını ortaya koyan Belçika, Brezilya'ya nefes aldırmazken 13. dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını sürdüren Roberto Martinez'in öğrencileri, 31. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle farkı ikiye çıkarttı.Neye uğradığını şaşıran Brezilya, kendini soyunma odasına zor atarken ikinci yarıya Roberto Firmino değişikliği ile başladı. Belçika, ilk yarıdaki oyununun aksine ikinci yarıda savunma yaparken Brezilya, savunma klidini aşmakta çok güçlük çekti.Özellikle takımın yıldız ismi Neymar'dan hiç verim alamayan Brezilya, 76. dakikada Renato Augusto'nun golüyle farkı bire indirip ümitlendi ancak ilerleyen dakikalarda yine etkili ataklar geliştiremeyip turnuvaya veda etti.Brezilya'nın elenmesiyle birlikte Dünya Kupası'nda sadece Avrupalı takımlar kalmış oldu. Bu sonuçla Dünya Kupası'nı üst üste 3. kez bir Avrupa ülkesinin kazanacağı kesinleşmiş oldu.2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 5. maçta 5. galibiyetini alan ve tüm maçlarını kazanan tek takım olan Belçika, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.