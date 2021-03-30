Belçika Belarus'u 8-0 mağlup etti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Belçika, sahasında Beyaz Rusya'yı konuk etti.



King Power at Den Dreef Stadion'da oynanan karşılaşmayı Belçika 8-0 kazanarak gecenin en farklı galibiyetini aldı.



Maçın başından sonuna tek kale oynayanm Belçika, 14. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. 17'de Vanaken, 38'de Trossard ve 42'de Doku'nun golleriyle ilk yarı 4-0 sona erdi.



İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Belçika, 49'da Praet, 70'te Benteke ve 75. dakikada Trossard'ın golleriyle 7-0'lık skora ulaştı. Maçın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Vanaken skoru 8-0 yaparak maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla Belçika 3. maçında 7 puana ulaşarak zirve mücadelesini sürdürdü. Beyaz Rusya ise 3 puanda kaldı.



