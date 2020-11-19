Belçika 4 golle lider bitirdi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında Belçika, Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Belçika 4 golle lider bitirdi
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19 Kasım 2020 00:36
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında Belçika ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Den Dreef Stadion'da oynanan karşılaşmada Belçika 4-2'lik galibiyet elde etti.

Maçın henüz 3. dakikasında Tielemens'ın golüyle öne geçen Belçika, 17. dakikada Wind'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Belçika 57. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle Belçika bir kez daha öne geçt. 69. dakikada Lukaku bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-1 yaptı. 86. dakikada Başakşehirli Nacer Chadli topu kendi kalesine göndererek Danimarka'nın farkı 1'e indirmesini sağladı. 87. dakikada Kevin De Bruyne ise attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak tescil etti.

Bu sonucun ardından Belçika 15 puana yükselerek grupları lider bitirdi. Danimarka ise 10 puanda kaldı.



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