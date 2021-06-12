Belçika 3 golle EURO 2020'ye merhaba dedi

EURO 2020 B Grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi.St. Petersburg'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 3-0 kazanarak ilk maçında galibiyeti elde etmeyi başardı.Karşılaşmanın 10. dakikasında sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle takımını öne geçirdi. 34. dakikaya gelindiğinde Meunier farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Belçika, Rusya'ya geir dönüş şansını tanımadı ve dakikalar 88'i gösterdiğinde yeniden sahne alan Romelu Lukaku attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.B Grubunda ilk maçında ilk galibiyetini alan Belçika, ikinci maçında Danimarka'yla karşı karşıya gelecek. İlk maçından eli boş ayrılan Rusya ise ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.