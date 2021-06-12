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Belçika 3 golle EURO 2020'ye merhaba dedi

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Belçika, Rusya St. Petersburg'da 3-0 yenerek turnuvaya 3 puanla merhaba dedi.

Belçika 3 golle EURO 2020'ye merhaba dedi
EURO 2020 B Grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi.

St. Petersburg'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 3-0 kazanarak ilk maçında galibiyeti elde etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle takımını öne geçirdi. 34. dakikaya gelindiğinde Meunier farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Belçika, Rusya'ya geir dönüş şansını tanımadı ve dakikalar 88'i gösterdiğinde yeniden sahne alan Romelu Lukaku attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

B Grubunda ilk maçında ilk galibiyetini alan Belçika, ikinci maçında Danimarka'yla karşı karşıya gelecek. İlk maçından eli boş ayrılan Rusya ise ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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