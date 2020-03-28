Belarus'ta isyan var: 'Sadece bizim oynamamız garip'

Avrupa'da futbola devam eten tek lig olan Belarus Ligi takımlarından Dinamo Brest'in santrfor oyuncusu, Belarus'ta sezonun ertelenmemesini değerlendirdi.Endişeli bir şekilde sezonun sonlanmasını beklediklerini söyleyen Milevskiy, ilaç aldıklarını dile getirdi.Burun akıntılarını durdurduklarını ve ilaç aldıklarını söyleyen forvet oyuncusu, "Tüm dünya karantinadayken, ben ve tüm arkadaşlarım endişeliyiz. Hepimiz ilaç alıyoruz ve burun akıntımızı durduruyoruz. Bu kötü bir durum, herkes ligin sonlandırılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.Avrupa'da sadece kendilerinin futbola devam ediyor olmalarının garip olduğunu söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Sadece bizim oynuyor olmamız garip. Ligin öncesinde sözleşmelerimiz, başkana karşı sorumluluklarımız var. Kulüp ne yapabilir ki? Doktorlar ve görevliler bize yardımcı olmaya çalışıyor. İdman yapmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.