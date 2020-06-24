Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yıl men cezası

Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yıl men cezası
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24 Haziran 2020 15:33
Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlandığının açıklandığı 2018'in eylül ayından sonra aktif kariyerini noktalayan Siutsou hakkındaki kararını açıkladı. UCI, Siutsou'nun bisiklet organizasyonlarına katılmasını 4 Eylül 2022'ye kadar yasakladı.

Kariyerinin son yıllarını Sky, Dimension Data ve Bahreyn-Merida takımlarında geçiren 37 yaşındaki eski sporcu, High Road takımı adına mücadele ettiği 2009 İtalya Bisiklet Turu'nun 8. etabını kazanmıştı.

 



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