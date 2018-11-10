Belaruslu 2 antrenörün akreditasyonu iptal!

Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya olayına karıştıkları iddiasıyla 2 antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonu iptal edildi

Belaruslu 2 antrenörün akreditasyonu iptal!
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), antrenörlerini eleştirmesi sonrası Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'yı ülkesine zorla gönderme olayına karıştıkları iddiasıyla, 2 Belaruslu antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonunu iptal etti.

Kyodo ajansının haberine göre, IOC, hafta içinde takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası Tsimanouskaya'yı ülkesine dönmeye zorladığı iddia edilen Artur Shumak ile Yuri Moisevich'in olimpiyat akreditasyonunu kaldırdı.

Belaruslu antrenörlerin Tokyo'daki olimpiyat semtini terk etmesi de istendi.

Yerel koruma statüsü

Sosyal medyaya yüklenen videoda, kadın koşucu Tsimanouskaya, takım koçlarını eleştirerek, "Baskı altına alındım ve rızam olmadan beni ülkeme geri göndermeye çalışıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Eleştiri sonrası Tsimanouskaya, ülkesine dönmeye zorlanmıştı.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, yerel emniyet güçlerinden koruma statüsü talebinde bulunmuştu.

Hafta içinde Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ülkesinin, sprinter Tsimanouskaya'ya, "insani vize" sağladığını açıklamıştı.

Przydacz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sporculuk kariyerini sürdürmesi için 24 yaşındaki Tsimanouskaya için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etmişti.

Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliğine giriş yapan Tsimanouskaya, resmi işlemler sonrası Polonya'ya gitmişti.

Son Dakika Haberleri
Bir madalya da Merve Çoban'dan geliyor
Belaruslu 2 antrenörün akreditasyonu iptal!
Merve Çoban ikide iki yaptı
Süleyman Karadeniz yarı finalde
Evin Demirhan son 16 turundan çıkamadı
Ali Sofuoğlu bronz madalya maçına çıkıyor
Süleyman Karadeniz çeyrek finalde
Tokyo 2020'de yürüme şampiyonu belli oldu
Taha Akgül bronz maçına çıkmayı garantiledi
Tokyo'da 14. günün menüsü!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play