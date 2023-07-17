Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezon çalışmalarını sürdürentransferini bitirmek için çok yoğun bir mesai harcıyor.Karadeniz ekibi, Fransa ekibile biten sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılan oyuncuya yıllık 900 bin euro garanti ücret teklif etti.Suudi Arabistan basını ise bu teklifi değerlendirmeye alan 31 yaşındaki Cezayirli başarılı sol kanat oyuncusunun, olumlu yanıt vereceğini iddia etti.Haberin detayında, Trabzonspor'un bu teklifi artırabileceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: "Fransa Ligi'nden ayrılan Beaili, büyük ihtimalle Türkiye'ye yönelecek."Ajaccio'dan ayrılan Youcef Belaili, 14 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 75 kilo olan Youcef Belaili, Sağ ayağını kullanmaktadır.Belaili bu sezon Stade Brestois 29 formasıyla 6 maçta 2 asiste imza attı. Ajaccio formasıyla da 17 maçta forma giyen Cezayirli, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.