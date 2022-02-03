Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'yi yine yıktı!

Galatasaray alt yapısının keşiflerinden Beknaz Almazbekov Galatasaray U17 takımının Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta iki gol birden attı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'yi yine yıktı!
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03 Şubat 2022 10:24
Florya'da Beknaz Almazbekov fırtınası sürüyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe 'ye harika bir frikik golü atan genç oyuncu bu kez yine 2 gol birden attı.

Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, U17'deki derbiye damgasını vurdu.

Galatasaray , Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda da Beknaz Fenerbahçe'ye iki gol birden atmıştı.

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