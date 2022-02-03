Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'yi yine yıktı!

Florya'da Beknaz Almazbekov fırtınası sürüyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe 'ye harika bir frikik golü atan genç oyuncu bu kez yine 2 gol birden attı.
Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, U17'deki derbiye damgasını vurdu.
Galatasaray , Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda da Beknaz Fenerbahçe'ye iki gol birden atmıştı.
Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, U17'deki derbiye damgasını vurdu.
Galatasaray , Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda da Beknaz Fenerbahçe'ye iki gol birden atmıştı.