Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'yi yine yıktı!

Florya'da Beknaz Almazbekov fırtınası sürüyor. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe 'ye harika bir frikik golü atan genç oyuncu bu kez yine 2 gol birden attı.



Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, U17'deki derbiye damgasını vurdu.



Galatasaray , Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi.



Sezonun ilk yarısında deplasmanda da Beknaz Fenerbahçe'ye iki gol birden atmıştı.





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