Beklenmeyen sonuç: GTA Trilogy büyük başarı yakaladı

Sıkı bir oyuncu ya da sadece gelişmeleri kulaktan duyan biri olun, GTA serisinden herkesin haberi var. Seriden uzun süredir bir oyun gelmese de yakın zamanda GTA 3, San Andreas ve Vice City oyunları remastered hale getirildi. En yenisi 17 yaşında olan bu oyunların yeniden harmanlanması kulağa çılgınca gelse de ortaya çıkan sonuç bir felaketti. Ancak çıkış yapan GTA Trilogy remastered sürümünün satış rakamlarına baktığımızda bunun tersi görünüyor.



GTA Trilogy, muazzam satış başarısı yakaladı



2021 yapımı remastered üçleme ile ilgili neler düşündüğünüzü biliyoruz. Oyunda pek çok hata mevcuttu ve genel olarak özensizdi. Bununla birlikte orijinal oyunların yaşattığı atmosfere zarar vermeleri, oynayan neredeyse herkes için bu üçlemeyi bir hayal kırıklığına çevirdi. Oyun hakkında yapılan yorumlar son derece olumsuz olsa da Rockstar'ın hesabına giren para öyle değil. Açıklanana göre üçleme, 10 milyondan fazla kopya satmayı başardı.



GTA serisi, tüm oyunlarıyla toplamda 370 milyon kopya satmıştır. Bunların kabaca 160 milyonu GTA 5'e ait. Son bilgilere göre ise GTA Trilogy de 10 milyon civarı satışla çorbaya katkı sağlamış. Serinin diğer oyunlarıyla kıyaslanınca 10 milyon küçük görünebilir. Ancak bu tek başına bir üçleme bile değil, sadece bir remastered. 2020 yılında Mafia: Definitive Edition çıktığında oyun beğenilmişti ve 2 milyon kopya satmıştı. Diğer Mafia oyunları da bugüne kadar 10 milyon satışı tek başına yakalamış değil.



Rockstar Games'in karşımıza çıkardığı üçleme hakkında bugüne kadar pek çok yorumda bulunduk. Oyun büyük bir hayal kırıklığıydı ve zaten Metacritic'te 49 puan aldı. Oyuncuların puanlamalarına baktığımızda durum daha da vahim. Oyunu yaklaşık 6000 insan puanlamış ve 10 üzerinden 0.6 ortalama çıkmış.



Daha çarpıcı bir örnek de verelim. Red Dead Redemption 2'nin dünyanın en iyi oyunu olduğunu iddia eden sayısız insan bulunuyor ve bu oyun 38 milyon civarı kopya satmıştır. Son derece başarılı bir AAA oyun yaklaşık 40 milyon satıyorken, bir hayal kırıklığı ve bazı insanlara göre 'dolandırıcılık' bile olan GTA Trilogy bunun çeyreği satabiliyor.



Siz ne düşünüyorsunuz? Başarısız bir oyun neden bu kadar yüksek satış sayısına ulaşmış olabilir?





(Kaynak: shiftdelete.com)



